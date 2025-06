La Marmolada ne è la regina nei cruciverba: la soluzione è Dolomiti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La Marmolada ne è la regina' è 'Dolomiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOLOMITI

Curiosità e Significato di "Dolomiti"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Dolomiti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Dolomiti? La Marmolada, conosciuta come la regina delle Dolomiti, è la vetta più alta di questo spettacolare gruppo montuoso situato nel nord Italia. Le Dolomiti sono celebri per i loro paesaggi mozzafiato, caratterizzati da picchi frastagliati e valli incantevoli, attirando appassionati di natura, escursionisti e sciatori da tutto il mondo. Questi monti non sono solo un paradiso per gli sportivi, ma anche un patrimonio dell'umanità, grazie alla loro straordinaria bel

Come si scrive la soluzione Dolomiti

Hai trovato la definizione "La Marmolada ne è la regina" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

O Otranto

M Milano

I Imola

T Torino

I Imola

