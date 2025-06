Gruppo montuoso della Marmolada nei cruciverba: la soluzione è Dolomiti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gruppo montuoso della Marmolada' è 'Dolomiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOLOMITI

Curiosità e Significato di Dolomiti

Vuoi sapere di più su Dolomiti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Dolomiti.

Perché la soluzione è Dolomiti? Le Dolomiti sono un maestoso gruppo montuoso nelle Alpi italiane, celebre per le sue vette imponenti e le formazioni rocciose uniche. Patrimonio UNESCO, offrono paesaggi spettacolari e itinerari per ogni appassionato di montagna. Rinomate anche per lo sci e l’arrampicata, rappresentano un vero simbolo naturale dell’Italia, attirando visitatori da tutto il mondo per la loro bellezza senza tempo.

Come si scrive la soluzione Dolomiti

Hai davanti la definizione "Gruppo montuoso della Marmolada" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

O Otranto

M Milano

I Imola

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O T R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASTOR" ASTOR

