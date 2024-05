La Soluzione ♚ Fianco di montagna La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PENDIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PENDIO

Significato della soluzione per: Fianco di montagna Il pendio dell'abbandono è un brano musicale cantato da Carmen Consoli, la cui musica è stata scritta, coordinata e diretta dalla stessa Consoli e Goran Bregovic. Il brano è stato pubblicato come singolo nel 2005 e successivamente inserito come quinta traccia dell'album Eva contro Eva dell'anno seguente. Una versione in inglese, intitolata On a leash, è presente nell'album Champagne For Gypsies di Goran Bregovic ed è cantata da Selina O'Leary.

