La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Attestato genealogico di certi animali ing' è 'Pedigree'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PEDIGREE

Curiosità e Significato di Pedigree

Approfondisci la parola di 8 lettere Pedigree: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pedigree? Un pedigree è un documento che traccia l’albero genealogico di un animale, attestandone le origini e le linee di parentela. È molto usato per razze canine, feline o equine, garantendo qualità e purezza genetica. Questo certificato permette di conoscere la storia della specie e di assicurarsi delle caratteristiche ereditarie. Insomma, il pedigree è il passaporto che certifica l’eccellenza dell’animale.

Come si scrive la soluzione Pedigree

Se ti sei imbattuto nella definizione "Attestato genealogico di certi animali ing", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

D Domodossola

I Imola

G Genova

R Roma

E Empoli

E Empoli

