La carta d identità del cane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La carta d identità del cane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PEDIGREE

Significato/Curiosita : La carta d identita del cane

la somministrazione di una dose eccessiva del medicinale che prendeva. la vicenda ha risvolti imprevisti. con la sua livia e orlando, il grosso cane terranova... Registrati a loro volta ed abbiano quindi il pedigree. anche un privato può fare richiesta di pedigree per i propri animali, dimostrando la registrazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La carta d identità del cane : carta; identità; cane; Luoghi di riciclaggio e lavorazione della carta ; Nota colla spalmabile per carta ; Con carta e sasso in un gioco; carta opaca satinata o; Promulgò in Sardegna la carta de Logu; Vi si può conservare la carta d identità ; Un dato da carta d identità ; L identità digitale Online; Una identità digitale per i servizi online; Poco identitario; Piccola necessità per cui si porta fuori il cane ; Le Montagne americane con monte Elbert; Piano verticale dietro il cane stro nel basket; cane stro di giunco; cane da ferma;

Cerca altre Definizioni