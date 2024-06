Vi sta chi non vuole impegnarsi

: È in genere dotata di una intelaiatura mobile munita di vetri e imposte (chiamata anch'essa, comunemente, "finestra"). La finestra è un'apertura di forma regolare, solitamente quadrata o rettangolare, praticata in una parete verticale, orizzontale o obliqua della muratura per consentire l'ingresso della luce e lo scambio dell'aria tra il vano interno di una costruzione e l'esterno. In architettura la finestra ha spesso un autonomo contenuto stilistico e talvolta caratterizza il prospetto, determinandone il movimento.

Italiano: Sostantivo: finestra ( approfondimento) f sing (pl.: finestre) . (architettura) apertura di una parete di un edificio a scopo di illuminazione o ricambio d'aria che permette di vedere all'esterno. (informatica) nelle interfacce grafiche, un'area dello schermo delimitata con un contenuto specifico. Sillabazione: fi | nè | stra. Pronuncia: IPA: /fi'nstra/ . Etimologia / Derivazione: dal latino fenestra .