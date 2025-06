Una improvvisa depressione fisica nei cruciverba: la soluzione è Shock

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una improvvisa depressione fisica' è 'Shock'.

SHOCK

Curiosità e Significato di Shock

La parola Shock è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Shock.

Perché la soluzione è Shock? Uno shock è una forte reazione fisica o emotiva che provoca un improvviso stato di debolezza, confusione o sbandamento. Può derivare da eventi sorprendenti o traumatici, causandoci una temporanea perdita di equilibrio. È come un colpo improvviso che ci mette fuori gioco, sia nel corpo che nella mente. Capire e gestire lo shock è fondamentale per tornare a stare bene.

Come si scrive la soluzione Shock

Stai cercando la risposta alla definizione "Una improvvisa depressione fisica"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

H Hotel

O Otranto

C Como

K Kappa

