Una violenta emozione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una violenta emozione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : CHOC - SHOCK - TRAUMA

Una violenta emozione o "choc" è una risposta emotiva intensa ed estrema a un evento o situazione traumatica. Può essere causata da un'esperienza improvvisa e sconvolgente, come un incidente grave, una perdita improvvisa, un disastro naturale o un evento scioccante. Il "choc" può provocare una sensazione di intenso terrore, disorientamento, ansia o rabbia, portando a una reazione emotiva e fisica acuta. Il trauma è spesso associato al "choc", poiché un evento traumatico può lasciare un'impronta profonda sulla psiche e sul benessere mentale di un individuo. Affrontare il "choc" e il trauma può richiedere tempo, supporto emotivo e talvolta assistenza professionale.

