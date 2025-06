Un tipo di artiglieria nei cruciverba: la soluzione è Contraerea

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un tipo di artiglieria' è 'Contraerea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTRAEREA

Curiosità e Significato di Contraerea

Approfondisci la parola di 10 lettere Contraerea: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Contraerea? Contraerea indica una particolare tipologia di artiglieria che si contrappone o si oppone a un'altra, spesso in ambito militare. È un termine che deriva dal concetto di contrasto e può riferirsi a sistemi di difesa o armi progettate per opporsi a minacce nemiche. In sintesi, rappresenta un elemento fondamentale nelle strategie di difesa e attacco, evidenziando l'importanza dell'antagonismo tra forze opposte.

Come si scrive la soluzione Contraerea

Hai trovato la definizione "Un tipo di artiglieria" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

E Empoli

R Roma

E Empoli

A Ancona

