Tasto che azzera un sistema nei cruciverba: la soluzione è Reset

Home / Soluzioni Cruciverba / Tasto che azzera un sistema

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tasto che azzera un sistema' è 'Reset'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RESET

Curiosità e Significato di Reset

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Reset, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Reset? Reset indica l'azione di azzerare o riavviare un sistema, riportandolo alle impostazioni iniziali o allo stato di fabbrica. È come premere un pulsante per ricominciare da zero, eliminando eventuali errori o configurazioni sbagliate. Questa operazione è comune in elettronica e informatica per garantire il corretto funzionamento di dispositivi e software, offrendo una soluzione rapida e efficace ai problemi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L operazione per azzerare la memoria di un dispositivoAzzera la memoria nel PCL azzeramento di una memoria elettronicaSistema di trasmissione TVSistema per pagare onlineUnità di misura del lavoro nel sistema CGS

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Reset

Stai cercando la risposta alla definizione "Tasto che azzera un sistema"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

S Savona

E Empoli

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S R E O D L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DOLERSI" DOLERSI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.