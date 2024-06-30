L azzeramento di una memoria elettronica

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L azzeramento di una memoria elettronica' è 'Reset'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RESET

Perchè la soluzione è Reset? Il reset è un'azione che riporta un dispositivo allo stato iniziale cancellando tutte le informazioni memorizzate. È come premere un pulsante per ricominciare da zero, eliminando eventuali errori o blocchi e preparando il sistema per un nuovo utilizzo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L azzeramento di una memoria elettronica nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Reset

Per risolvere la definizione "L azzeramento di una memoria elettronica", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Reset'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L azzeramento di una memoria elettronica

L azzeramento di una memoria elettronica Risposta: RESET

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: R____

R____ Inizia con: R

R Finisce con: T

Le 5 lettere della soluzione

R Roma E Empoli S Savona E Empoli T Torino

La soluzione 'Reset' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L azzeramento di una memoria elettronica". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.