L azzeramento di una memoria elettronica

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L azzeramento di una memoria elettronica' è 'Reset'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RESET

Perchè la soluzione è Reset? Il reset è un'azione che riporta un dispositivo allo stato iniziale cancellando tutte le informazioni memorizzate. È come premere un pulsante per ricominciare da zero, eliminando eventuali errori o blocchi e preparando il sistema per un nuovo utilizzo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L azzeramento di una memoria elettronica nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Reset

Per risolvere la definizione "L azzeramento di una memoria elettronica", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Reset'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: L azzeramento di una memoria elettronica
  • Risposta: RESET
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: R____
  • Inizia con: R
  • Finisce con: T

Le 5 lettere della soluzione

R Roma
E Empoli
S Savona
E Empoli
T Torino

La soluzione 'Reset' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L azzeramento di una memoria elettronica". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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