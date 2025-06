Solidi con una punta nei cruciverba: la soluzione è Coni

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Solidi con una punta' è 'Coni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONI

Curiosità e Significato di Coni

La parola Coni è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Coni.

Perché la soluzione è Coni? I coni sono solidi geometrici con una base circolare e una superficie laterale appuntita che si restringe verso un vertice. Sono spesso usati in cucina, come coni gelato, o in matematica per rappresentare forme tridimensionali. La loro forma affusolata li rende facilmente riconoscibili e utili in molte applicazioni pratiche e teoriche. Sono davvero un esempio di semplicità e funzionalità.

Come si scrive la soluzione Coni

Se "Solidi con una punta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

