CONI

La soluzione Coni di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Coni per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Coni? Il termine coni si riferisce alle coppette o vaschette a forma di cono, comunemente usate per servire gelato. Sono impilate una dentro l'altra per occupare meno spazio e facilitare il trasporto. Il nome deriva dalla loro forma affusolata, che ricorda un cono da gelato, rendendoli ideali per gustare questa delizia fresca e colorata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I solidi per i gelatiSono nell occhio responsabili della visione diurnaSolidiIl gelataio li tiene l uno dentro l altroI suoi pazienti li vede dentroLi tiene il ragioniere

Hai trovato la definizione "Il gelataio li tiene impilati l uno dentro l altro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

T E M D L A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MATELDA" MATELDA

