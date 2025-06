Le captano le antenne nei cruciverba: la soluzione è Onde Radio

ONDE RADIO

Curiosità e Significato di Onde Radio

Perché la soluzione è Onde Radio? Le onde radio sono delle vibrazioni elettromagnetiche che viaggiano nell’aria e permettono la trasmissione di segnali come radio, TV e telefonia. Sono invisibili ma fondamentali per comunicare a distanza senza fili. Grazie a queste onde, possiamo ascoltare musica in streaming o parlare con chiunque nel mondo. Sono il cuore della comunicazione moderna, rendendo tutto più connesso e accessibile.

Come si scrive la soluzione Onde Radio

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I O R I O T T A Mostra soluzione



