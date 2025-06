Si porta all orecchio parlando al telefono fisso nei cruciverba: la soluzione è Cornetta

CORNETTA

Curiosità e Significato di Cornetta

Approfondisci la parola di 8 lettere Cornetta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cornetta? La parola cornetta si riferisce all'oggetto utilizzato per ascoltare e parlare durante una telefonata con il telefono fisso. È quella parte che si tiene all'orecchio e alla bocca, permettendo di comunicare senza usare le mani. Un termine ormai in disuso, ma ancora riconoscibile, che richiama l'immagine del tradizionale apparecchio telefonico. È un modo vintage per indicare il dispositivo di comunicazione.

Come si scrive la soluzione Cornetta

C Como

O Otranto

R Roma

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E C G H O L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COLLEGHI" COLLEGHI

