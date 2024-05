La tromba del jazz

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: La cornetta è uno strumento simile alla tromba. Non deve essere confuso con il medievale cornetto. Strumento standard nella banda, derivante dalla famiglia della chiarina. In questo ruolo è comunque sempre più sostituita dalla tromba, preferita anche in orchestra o dai solisti.

cornetta f sing (pl.: cornette)

(elettronica) (tecnologia) (ingegneria) dispositivo che si solleva dal telefono, che forma un microfono e un altoparlante (musica) strumento simile alla tromba. (araldica) bandiera, generalmente con battente a due punte, utilizzata come insegna di comando per reparti di cavalleria

Sillabazione

cor | nét | ta

Pronuncia

IPA: /kor'netta/

Etimologia / Derivazione

deriva da corno

Sinonimi