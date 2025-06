Si mollano per partire in barca nei cruciverba: la soluzione è Ormeggi

ORMEGGI

Curiosità e Significato di Ormeggi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ormeggi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ormeggi.

Perché la soluzione è Ormeggi? Ormeggi indica l’atto di ancorare o fissare una barca in porto, lasciando che si liberi di partire o arrivare senza rischi di deriva. È il termine usato per definire le operazioni di sistemazione della nave in un punto di ormeggio, pronto per la partenza o l’ormai conclusa sosta. Insomma, è il momento di mollare gli ormeggi e mettere in moto la barca!

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si levano salpandoTra le navi e le banchineSi prepara per partireSi mollano per salpareVi si ormeggia la barca

Come si scrive la soluzione Ormeggi

O Otranto

R Roma

M Milano

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L D O N N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LONDON" LONDON

