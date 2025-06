Si dice col pollice sul naso e muovendo le dita nei cruciverba: la soluzione è Marameo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si dice col pollice sul naso e muovendo le dita' è 'Marameo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARAMEO

Curiosità e Significato di Marameo

Approfondisci la parola di 7 lettere Marameo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Marameo? Marameo è un'espressione popolare italiana usata per indicare un gesto di scherno o beffa, spesso accompagnato da un sorriso ironico. Si fa con il pollice sul naso e muovendo le dita, come a dire ti prendo in giro. È un modo giocoso e scherzoso per mostrare disprezzo o divertimento verso qualcuno, rendendolo un simbolo di ironia e malizia.

Come si scrive la soluzione Marameo

Hai davanti la definizione "Si dice col pollice sul naso e muovendo le dita" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

O Otranto

