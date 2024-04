La Soluzione ♚ Una parola di scherno La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una parola di scherno. MARAMEO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una parola di scherno: Il marameo (o maramao) è un gesto che consiste nel poggiare il pollice della mano aperta sulla punta del naso e chiudendo alternativamente le restanti dita. Il gesto esprime scherno o derisione. L'etimologia deriva dal verso del gatto. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il marameo (o maramao) è un gesto che consiste nel poggiare il pollice della mano aperta sulla punta del naso e chiudendo alternativamente le restanti dita. Il gesto esprime scherno o derisione. L'etimologia deriva dal verso del gatto. marameo m (pl.: maramei) interiezione di sberleffo che ricorda il miagolio del gatto nome proprio usato nel testo di una famosa canzone degli anni trenta <<Maramao perché sei morto>> di Mario Panzeri Sillabazione ma | ra | mé | o Etimologia / Derivazione deriva dall'espressione mara maje (misera me) in dialetto napoletano, che nel cinquecento accompagnava il funerale simbolico del carnevale Sinonimi maramao Proverbi e modi di dire fare marameo: gesto di agitare le dita della mano puntando il pollice sulla punta del naso. Altre Definizioni con marameo; parola; scherno; Un espressione di scherno usata dai bimbi; Un esclamazione di scherno; Incontri di vocali in una parola; Fanno di para una parola; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una parola di scherno

MARAMEO

M

A

R

A

M

E

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Una parola di scherno' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.