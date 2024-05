La Soluzione ♚ Si richiede col pollice ai veicoli di passaggio La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AUTOSTOP . Ecco la soluzione verificata per la definizione Si richiede col pollice ai veicoli di passaggio. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. AUTOSTOP

Significato della soluzione per: Si richiede col pollice ai veicoli di passaggio L'autostop è una forma di trasporto che consiste nel chiedere un passaggio ad altri viaggiatori, generalmente provvisti di veicoli motorizzati, come automobili o autocarri, più di rado motociclette. Nella prassi più comune, l'autostoppista sul ciglio della strada chiede alle vetture private di fermarsi e di fornire il trasporto gratuitamente. Chiedendo passaggi in successione, è inoltre possibile effettuare anche lunghi viaggi in autostop.

Altre Definizioni con autostop; richiede; pollice; veicoli; passaggio;