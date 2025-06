Quello del Bernese è di grossa taglia nei cruciverba: la soluzione è Bovaro

BOVARO

Curiosità e Significato di Bovaro

Perché la soluzione è Bovaro? Il Bovaro è un cane di grossa taglia, noto per la sua forza, intelligenza e carattere equilibrato. Originario della Svizzera, viene spesso impiegato come cane da lavoro, pastore e guardian. La sua mole imponente e il pelo folto lo rendono immediatamente riconoscibile. Insomma, il Bovaro è un amico fedele e protettivo, perfetto per chi cerca un compagno forte e affidabile.

Come si scrive la soluzione Bovaro

Stai cercando la risposta alla definizione "Quello del Bernese è di grossa taglia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

V Venezia

A Ancona

R Roma

O Otranto

