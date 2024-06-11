Un cane di grossa taglia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un cane di grossa taglia' è 'Alano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALANO

ALTRE SOLUZIONI: TERRANOVA - SAN BERNADO

Perché la soluzione è Alano? L'ALANO è un cane di grossa taglia noto per la sua statura imponente e il carattere gentile. La sua corporatura robusta e il pelo corto o leggermente lungo contribuiscono a renderlo facilmente riconoscibile. Questo animale, originario di Germania, viene spesso utilizzato come cane da guardia o da compagnia per la sua lealtà e il suo temperamento equilibrato. La sua presenza imponente e il comportamento affettuoso lo rendono un compagno apprezzato in molte famiglie.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un cane di grossa taglia". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un cane di grossa taglia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Alano

In presenza della definizione "Un cane di grossa taglia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un cane di grossa taglia" conferma che la soluzione 'Alano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Alano

A Ancona L Livorno A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un cane di grossa taglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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