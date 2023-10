Cane da pastore svizzero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cane da pastore svizzero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : BOVARO DEL BERNESE

Significato/Curiosita : Cane da pastore svizzero

Il pastore svizzero (anche chiamato berger blanc suisse, weisser schweizer schäferhund o white swiss shepherd dog) è una razza canina riconosciuta dalla... Il(anche chiamato berger blanc suisse, weisser schweizer schäferhund o white swiss shepherd dog) è una razza canina riconosciuta dalla... Il bovaro del bernese è un grande cane appartenente alla categoria dei bovari svizzeri, tricolore a pelo lungo, di grossa taglia, robusto ed agile, con arti vigorosi, originario delle campagne centrali della Svizzera e delle Prealpi Bernesi. In origine cane da guardia, traino e custodia di mandrie nel cantone di Berna, oggi è un cane di utilità e da famiglia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

