Quella alta allaga Venezia nei cruciverba: la soluzione è Acqua

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella alta allaga Venezia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quella alta allaga Venezia' è 'Acqua'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACQUA

Curiosità e Significato di Acqua

Vuoi sapere di più su Acqua? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Acqua.

Perché la soluzione è Acqua? Acqua è un elemento fondamentale per la vita, coprendo circa il 70% del nostro pianeta. In questo contesto, rappresenta anche il fenomeno delle alte acque a Venezia, quando le maree causano l’allagamento della città. La parola richiama quindi sia la sostanza naturale che il problema legato alla sua eccessiva presenza, trasformando un elemento quotidiano in un simbolo di sfide ambientali e culturali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La ostacola il MoseUn singolo del 1998 cantato da Mina e CelentanoAnche quella dura è liquidaIl sistema che protegge Venezia dall acqua altaL acqua che allaga VeneziaL ultimo di Venezia fu Ludovico Manin

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Acqua

Non riesci a risolvere la definizione "Quella alta allaga Venezia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

C Como

Q Quarto

U Udine

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L S N O I F O H R E G G A B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FASHION BLOGGER" FASHION BLOGGER

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.