ACQUA ALTA

Curiosità e Significato di Acqua Alta

Perché la soluzione è Acqua Alta? Acqua alta indica l'innalzamento del livello delle acque, spesso nelle città costiere come Venezia, causato da maree eccezionalmente alte e condizioni meteorologiche. Questo fenomeno può bloccare passaggi, portando a inondazioni temporanee. Quando si parla di ostacolare il Mose, si fa riferimento a come questa improvvisa elevazione delle acque possa mettere alla prova le barriere mobili progettate per proteggerci.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Trova un ostacolo nel MoseSan Pietro in : ospita il Mosè di MichelangeloMosè li guidòIl monte sul quale Mosè ricevette le Tavole della Legge

Come si scrive la soluzione Acqua Alta

A Ancona

C Como

Q Quarto

U Udine

A Ancona

A Ancona

L Livorno

T Torino

A Ancona

