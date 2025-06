Opere di difesa nei cruciverba: la soluzione è Ripari

RIPARI

Curiosità e Significato di Ripari

Perché la soluzione è Ripari? Ripari sono interventi di sistemazione o riparazione di cose danneggiate, come muri, oggetti o strutture. Sono operazioni di difesa per preservare o recuperare l'integrità di qualcosa che potrebbe essere compromesso. In sostanza, rappresentano azioni utili a mantenere in buono stato ciò che ci protegge o ci serve, assicurando durabilità e funzionalità nel tempo.

Come si scrive la soluzione Ripari

