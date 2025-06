Moneta inglese nei cruciverba: la soluzione è Sterlina

STERLINA

Curiosità e Significato di Sterlina

Approfondisci la parola di 8 lettere Sterlina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sterlina? La sterlina è la moneta ufficiale del Regno Unito, conosciuta anche come pound o libra. È una delle valute più antiche ancora in uso e rappresenta un simbolo di stabilità economica britannica. La sua abbreviazione è GBP e spesso viene riconosciuta dal simbolo £. In breve, la sterlina è il cuore del sistema monetario britannico e un pilastro della finanza internazionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Circola in Gran BretagnaHa corso a ManchesterSi cambia per andare a LondraLa moneta ingleseGeorge : narratrice ingleseLa George narratrice inglese

Come si scrive la soluzione Sterlina

La definizione "Moneta inglese" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

