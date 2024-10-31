Ha corso a Manchester

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ha corso a Manchester' è 'Sterlina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STERLINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha corso a Manchester" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha corso a Manchester". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Sterlina? La parola STERLINA si riferisce alla moneta ufficiale del Regno Unito e di alcune delle sue dipendenze. La sua origine risale a tempi antichi, quando rappresentava una libbra di peso d’argento. La sterlina di Manchester, in particolare, richiama la storia economica di questa città, nota per il suo ruolo nel commercio e nella finanza durante il XIX secolo. La connessione tra la voce e la definizione si evidenzia nel fatto che Manchester ha avuto un ruolo importante nel sistema monetario britannico.

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Ha corso a Manchester nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sterlina

La soluzione associata alla definizione "Ha corso a Manchester" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha corso a Manchester" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sterlina:

S Savona T Torino E Empoli R Roma L Livorno I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha corso a Manchester" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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