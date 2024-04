La Soluzione ♚ Uccelletti temuti dai seminatori La definizione e la soluzione di 7 lettere: Uccelletti temuti dai seminatori. PASSERI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Uccelletti temuti dai seminatori: La passera europea, o passera oltremontana (Passer domesticus Linnaeus, 1758, Passero Domestico o europeo, Da Spoltore, 2008) è un uccello dei Passeridi. Detto comunemente passero o passerotto, ha raggiunto una distribuzione cosmopolita. Non va confuso con la passera d'Italia, la specie comunemente presente nella penisola italiana. Tra il 1980 e il 2017, la popolazione di questa specie si è declinata, in varie parti d'Europa, a causa dell'attività agricola umana che ha danneggiato i loro habitat. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La passera europea, o passera oltremontana (Passer domesticus Linnaeus, 1758, Passero Domestico o europeo, Da Spoltore, 2008) è un uccello dei Passeridi. Detto comunemente passero o passerotto, ha raggiunto una distribuzione cosmopolita. Non va confuso con la passera d'Italia, la specie comunemente presente nella penisola italiana. Tra il 1980 e il 2017, la popolazione di questa specie si è declinata, in varie parti d'Europa, a causa dell'attività agricola umana che ha danneggiato i loro habitat. passeri m pl (zoologia) , (ornitologia) plurale di passero Sillabazione pàs | se | ri Etimologia / Derivazione vedi passero Parole derivate spaventapasseri Iperonimi Ploceidi Altre Definizioni con passeri; uccelletti; temuti; seminatori; Il fantoccio fissato nel campo; Fa la guardia al seminato; Uccelletti gialli e neri; Comuni uccelletti; Cerca altre soluzioni cruciverba

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Uccelletti temuti dai seminatori' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.