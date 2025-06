Lo suonava il dio Pan nei cruciverba: la soluzione è Flauto

FLAUTO

Curiosità e Significato di Flauto

Hai risolto il cruciverba con Flauto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Flauto.

Perché la soluzione è Flauto? Il flauto è uno strumento musicale a fiato, spesso associato alla natura e alla mitologia, come il dio Pan che lo suonava. Leggero e semplice, produce un suono dolce e melodioso. Perfetto per momenti di relax e per evocare atmosfere magiche, il flauto ha affascinato generazioni di musicisti e ascoltatori. È un simbolo di armonia e poesia nella musica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È molto usato nella musica andinaLo strumento traversoQuello di Pan è costituito da diverse canneLo strumento del dio PanLo scrittore di Peter PanIl dio Pan dei Romani

Come si scrive la soluzione Flauto

Se "Lo suonava il dio Pan" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

L Livorno

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

