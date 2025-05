Lo strumento traverso nei cruciverba: la soluzione è Flauto

FLAUTO

Curiosità e Significato di "Flauto"

Vuoi sapere di più su Flauto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Flauto.

Il flauto è uno strumento musicale a tastiera appartenente alla famiglia degli ottoni, ma costruito in legno o metallo. Produce suoni attraverso l’oscillazione dell'aria all'interno del tubo, e al suo interno non ci sono ance. È noto per il suo suono melodioso e versatile, usato in vari generi musicali.

Come si scrive la soluzione: Flauto

Hai davanti la definizione "Lo strumento traverso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

L Livorno

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

