La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo si dà all inquilino moroso' è 'Sfratto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFRATTO

Curiosità e Significato di Sfratto

Approfondisci la parola di 7 lettere Sfratto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sfratto? Lo sfratto è l’atto legale con cui il proprietario di un immobile chiede all’inquilino moroso di lasciare l’appartamento, solitamente a causa di pagamenti mancati o inadempienze contrattuali. È una procedura formale che tutela i diritti di entrambe le parti e può essere avviata solo seguendo precise norme di legge. Concludendo, rappresenta l’ultima soluzione per recuperare la proprietà in caso di affitti non pagati.

Come si scrive la soluzione Sfratto

Non riesci a risolvere la definizione "Lo si dà all inquilino moroso"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

F Firenze

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

