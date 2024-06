Non lo dà chi si astiene

: .

Italiano: Aggettivo: voto . forma antica per vuoto, vuotato. Sostantivo: voto ( approfondimento) m sing (pl.: voti) . (politica) (diritto) scelta espressa in un'elezione di chi deve ricoprire un incarico. (religione) promessa solenne fatta ad una divinità al fine di ottenere una grazia o il perdono. espressione della volontà di chi è chiamato per legge o consuetudine ad approvare una decisione o eleggere dei rappresentanti.