Fa perdere la casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa perdere la casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SFRATTO

Significato/Curiosita : Fa perdere la casa

Geniale, che si fa chiamare "il professore", recluta otto individui che per motivi di estrazione sociale non hanno niente da perdere. gli otto ladri sono... Riconsegnargli l'immobile. lo stesso argomento in dettaglio: sfratto (ordinamento italiano). lo sfratto può essere intimato in due casi: finita locazione morosità...