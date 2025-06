Le presentano i partiti nei cruciverba: la soluzione è Liste

LISTE

Curiosità e Significato di Liste

Perché la soluzione è Liste? Le presentano i partiti fa riferimento alle liste elettorali, ovvero l'elenco di candidati che una forza politica propone per le elezioni. Le liste raccolgono i nomi dei rappresentanti e sono fondamentali per partecipare alla competizione democratica. In questo modo, gli elettori possono scegliere tra diverse opzioni politiche e contribuire alla formazione del governo.

Come si scrive la soluzione Liste

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I O A T C S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TOSCANI" TOSCANI

