La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Elenchi di candidati' è 'Liste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LISTE

Curiosità e Significato di Liste

La parola Liste è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Liste.

Perché la soluzione è Liste? Un elenco di candidati si riferisce a una lista di persone che si presentano per una carica, un ruolo o un'elezione. È uno strumento usato in politica, nelle selezioni di lavoro o in altre competizioni, dove vengono raggruppati i nomi di chi partecipa. In sintesi, rappresenta l'insieme organizzato di tutti i partecipanti coinvolti in un processo elettorale o di selezione.

Come si scrive la soluzione Liste

Hai davanti la definizione "Elenchi di candidati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

