La Soluzione ♚ Piangere in sordina La definizione e la soluzione di 6 lettere: Piangere in sordina. GEMERE Verbo Intransitivo gemere (vai alla coniugazione) (di umani e di animali) emettere gemiti, che possono essere o di piacere e godimento, o di dolore e lamento, o di altri tipi. specificamente, lamentarsi con tono soffocato, tenendo le labbra serrate o lanciando parole indistinte e mormorii mescolati a un pianto strozzato (senso figurato) provare doglia, patimento, specie perché vittime di soprusi del potere mugolare per effetto di una sensazione piacevole, in particolare riferito all'atto sessuale ("gemere durante l'orgasmo") stridere, mandare cigolii come le assi di legno di un vecchio pavimento o le molle di un letto (raro) gocciare, fuoruscire a poco a poco emettere un verso dagli accenti che ricordano un lamento, detto del colombo e della tortora Transitivo gemere (vai alla coniugazione) (letterario) compiangere, sciogliersi in lacrime o in una lamentazione amare Sillabazione gè | me | re Pronuncia IPA: /'dmere/ Etimologia / Derivazione dal latino gemere, infinito presente attivo di gemo, dallo stesso significato Sinonimi gemicare (arcaismo e latinismo dello italiano medievale)

gemitare (arcaismo e latinismo dello italiano medievale)

piangere, piagnucolare, frignare, lamentarsi, lagnarsi

( senso figurato ) soffrire, addolorarsi, penare, affliggersi, patire

soffrire, addolorarsi, penare, affliggersi, patire gocciolare, sgocciolare, colare, fuoriuscire, grondare, trasudare, stillare

( per estensione ) stridere, cigolare, scricchiolare

stridere, cigolare, scricchiolare gocciare Contrari ridere Parole derivate gemente, gemito Altre Definizioni con gemere; piangere; sordina; Lamentarsi sommessamente; Il piangere di un neonato; Fanno piangere il cuoco; Un modo di andarsene in sordina; Cerca altre soluzioni cruciverba

GEMERE

