La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La Stazione Internazionale in orbita' è 'Spaziale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPAZIALE

Curiosità e Significato di Spaziale

Approfondisci la parola di 8 lettere Spaziale: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Spaziale? Spaziale si riferisce a tutto ciò che riguarda lo spazio esterno, le missioni, i viaggi e le tecnologie che operano oltre l’atmosfera terrestre. È un termine che evoca l’universo, le esplorazioni e le innovazioni scientifiche per raggiungere e studiare la Stazione Internazionale in orbita. Un mondo affascinante che continua a spingere i limiti della conoscenza umana e delle possibilità future.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un veicolo come lo ShuttleHa ospitato in orbita Samantha Cristoforetti che ne è stata la comandanteRelativo all astronauticaLa stazione spaziale internazionale in orbitaQuella internazionale orbita dal 1998La stazione spaziale internazionale

Come si scrive la soluzione Spaziale

Hai davanti la definizione "La Stazione Internazionale in orbita" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

P Padova

A Ancona

Z Zara

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

