La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Quella internazionale orbita dal 1998' è 'Stazione Spaziale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STAZIONE SPAZIALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quella internazionale orbita dal 1998" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella internazionale orbita dal 1998". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Stazione Spaziale? Dal 1998, un'installazione nello spazio rappresenta un punto di incontro tra scienza e cooperazione internazionale. Questa struttura, che fluttua tra le stelle, permette di condurre esperimenti e ricerche avanzate in condizioni di microgravità. È un esempio di collaborazione tra più nazioni per il progresso della conoscenza umana. La presenza di questa costruzione nei cieli testimonia l'impegno dell'umanità verso l'esplorazione e la comprensione del cosmo. La sua funzione contribuisce all'evoluzione delle tecnologie spaziali.

Per risolvere la definizione "Quella internazionale orbita dal 1998", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella internazionale orbita dal 1998" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Stazione Spaziale:

S Savona T Torino A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli S Savona P Padova A Ancona Z Zara I Imola A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella internazionale orbita dal 1998" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

