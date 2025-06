La portava Robin Hood nei cruciverba: la soluzione è Faretra

FARETRA

Curiosità e Significato di Faretra

La soluzione Faretra di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Faretra per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Faretra? Faretra è un contenitore tradizionalmente in cuoio o legno, utilizzato per custodire le frecce. È uno strumento essenziale per un arciere, permettendo di portare e proteggere le proprie munizioni. Spesso associata a figure leggendarie come Robin Hood, la faretra rappresenta l'arte del tiro con l'arco e l'avventura. Ecco perché parlare di faretra evoca immagini di coraggio e destrezza nel raggiungere il bersaglio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un contenitore per le frecceUn accessorio degli arcieriLa usava l arciereLa sposa di Robin HoodLo è sia Legolas che Robin HoodIl re per il quale combatteva Robin Hood

Come si scrive la soluzione Faretra

Se "La portava Robin Hood" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

A Ancona

R Roma

E Empoli

T Torino

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C H H C C O I T K Mostra soluzione



Scopri definizioni su "HITCHCOCK" HITCHCOCK

