Un contenitore per le frecce nei cruciverba: la soluzione è Faretra

Home / Soluzioni Cruciverba / Un contenitore per le frecce

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un contenitore per le frecce' è 'Faretra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FARETRA

Curiosità e Significato di Faretra

Approfondisci la parola di 7 lettere Faretra: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Faretra? FARETRA è un termine che indica un contenitore destinato a custodire le frecce, come un arco o un set di archi antichi. È un oggetto pratico e utile per tenere in ordine e proteggere le frecce, facilitando il trasporto e l’uso. Un esempio di come le parole possano unire funzionalità e tradizione, rendendo il linguaggio ancora più affascinante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un accessorio degli arcieriLa usava l arciereL arciere la porta a tracollaContiene le frecceNell arco e nelle frecceContenitore per pellicole da proiettare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Faretra

Non riesci a risolvere la definizione "Un contenitore per le frecce"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

A Ancona

R Roma

E Empoli

T Torino

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R S O O B S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESBORSO" ESBORSO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.