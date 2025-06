La dote di chi non ha certo peli sulla lingua nei cruciverba: la soluzione è Franchezza

FRANCHEZZA

Curiosità e Significato di Franchezza

Hai risolto il cruciverba con Franchezza? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Franchezza.

Perché la soluzione è Franchezza? Franchezza indica la qualità di essere sincero, diretto e senza mezzi termini, anche quando può risultare scomodo o difficile. Chi ha questa dote non ha peli sulla lingua e dice ciò che pensa senza filtri. È una virtù apprezzata per l’onestà e la trasparenza, ma richiede anche rispetto e sensibilità nel comunicare con gli altri. La franchezza è spesso sinonimo di autenticità e integrità.

Come si scrive la soluzione Franchezza

Hai trovato la definizione "La dote di chi non ha certo peli sulla lingua" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

H Hotel

E Empoli

Z Zara

Z Zara

A Ancona

