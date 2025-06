Ha la lingua lunga nei cruciverba: la soluzione è Pettegolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha la lingua lunga

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ha la lingua lunga' è 'Pettegolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PETTEGOLO

Curiosità e Significato... La parola Pettegolo è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pettegolo.

Perché la soluzione è Pettegolo? Pettegolo si riferisce a una persona che ama spifferare dettagli segreti o informazioni riservate, spesso in modo indiscreto. È chiacchierone e curiosa, con la tendenza a mettere il naso negli affari degli altri. La parola deriva dall'idea di qualcuno che allunga la lingua, ovvero parla troppo. Insomma, un termine colorato per chi non riesce a tenere i segreti!

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Abitualmente ascolta e diffonde maldicenzeHa una lunga bucciaL ha lunga chi l ha scioltaL ha lunga il chiacchierone

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Ha la lingua lunga" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

R O E A S S T M N A L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RILASSAMENTO" RILASSAMENTO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.