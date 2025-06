La cassa di nei cruciverba: la soluzione è Risonanza

RISONANZA

Curiosità e Significato di Risonanza

Perché la soluzione è Risonanza? La parola risonanza si riferisce all'effetto di amplificazione o rimbalzo di suoni, vibrazioni o segnali quando vengono rinviati da un corpo o ambiente che li amplifica. È un termine usato anche in fisica, musica e medicina, per descrivere come certi sistemi reagiscono a stimoli specifici. In definitiva, rappresenta la capacità di un fenomeno di risuonare e rafforzarsi, creando un'eco che si propaga e si percepisce chiaramente.

Come si scrive la soluzione Risonanza

R Roma

I Imola

S Savona

O Otranto

N Napoli

A Ancona

N Napoli

Z Zara

A Ancona

