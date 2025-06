La cantautrice Grandi nei cruciverba: la soluzione è Irene

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La cantautrice Grandi' è 'Irene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IRENE

Curiosità e Significato di Irene

Non fermarti alla soluzione! Conosci Irene più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Irene.

Perché la soluzione è Irene? Irene è un nome femminile di origine greca, che significa pace o pace della pace. È molto diffuso in Italia e richiama figure di dolcezza e serenità. La cantautrice Grandi ha scelto questo nome per il suo brano, sottolineando forse un desiderio di tranquillità e armonia. In definitiva, Irene rappresenta un simbolo di calma e speranza.

Come si scrive la soluzione Irene

Non riesci a risolvere la definizione "La cantautrice Grandi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

R Roma

E Empoli

N Napoli

E Empoli

