KAYAK

Curiosità e Significato di Kayak

Perché la soluzione è Kayak? Il termine kayak deriva dai popoli degli Eschimesi e indica una piccola imbarcazione stretta e leggera, tradizionalmente usata per la caccia e il trasporto nelle acque fredde. Con il tempo, il kayak è diventato anche uno sport praticato in tutto il mondo, apprezzato per la sua agilità e semplicità di utilizzo. È un esempio di come le antiche tradizioni si adattino ai giorni nostri.

Come si scrive la soluzione Kayak

K Kappa

A Ancona

Y Yacht

A Ancona

K Kappa

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N D P A A I O M C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAMPIDANO" CAMPIDANO

