Canoa da competizione nei cruciverba: la soluzione è Kayak

Home / Soluzioni Cruciverba / Canoa da competizione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Canoa da competizione' è 'Kayak'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

KAYAK

Curiosità e Significato di "Kayak"

Approfondisci la parola di 5 lettere Kayak: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il kayak è un'imbarcazione stretta e lunghe, progettata per la competizione e la navigazione su acque calme o agitate. Gli atleti utilizzano una pagaia a doppia pala per muoversi, sedendo in posizione bassa. Le gare di kayak si svolgono in varie forme, incluse le competizioni in acqua planante e su canali artificiali.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La barchetta degli InuitTipo di canoaLa barchetta degli EschimesiNatante da competizioneNota competizione ciclistica del Bel PaeseVigila sul regolare svolgimento di una competizione sportiva

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Kayak

Non riesci a risolvere la definizione "Canoa da competizione"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

K Kappa

A Ancona

Y Yacht

A Ancona

K Kappa

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L H O N D L A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "HOLLANDE" HOLLANDE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.