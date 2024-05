Significato della soluzione per: Tipo di canoa

[ka'jak]), meno comunemente caiac, caiaco o caiacco, è un tipo di canoa originariamente utilizzata dagli Inuit. Il kayak (pron. La parola "kayak" significa "barca degli uomini", e si contrappone a umiak, "barca delle donne". Si differenzia dalla canoa propriamente detta (o canoa canadese) per essere concepita per l'uso in propulsione e manovra di una pagaia a doppia pala, mentre la canoa canadese viene spinta e manovrata con l'uso della pagaia a pala singola.

Italiano: Sostantivo: kayak ( approfondimento) m inv . lungo canotto, appuntito sia a prua sia a poppa, composto da pelli di foca, avvolte attorno ad un'intelaiatura, usato dagli Eschimesi. (sport) canotto sportivo. Sillabazione: ka | yak. Pronuncia: IPA: /ka'jak/ . Etimologia / Derivazione: da una voce eschimese . Varianti: caiacco.