DOGANA

Curiosità e Significato di Dogana

Perché la soluzione è Dogana? La dogana è il punto di controllo al confine tra paesi, dove si verificano documenti e si regolano le merci in transito. Serve a garantire sicurezza, rispetto delle leggi e il pagamento di eventuali dazi. È un elemento fondamentale per facilitare lo scambio commerciale e proteggere gli interessi nazionali. La dogana rappresenta quindi il confine tra libertà e regolamentazione nel mondo del commercio internazionale.

Come si scrive la soluzione Dogana

Se ti sei imbattuto nella definizione "La barriera al confine fra stati", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

O Otranto

G Genova

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N R I A A Mostra soluzione



