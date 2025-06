Il Gerulaitis del tennis nei cruciverba: la soluzione è Vitas

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Gerulaitis del tennis

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Gerulaitis del tennis' è 'Vitas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VITAS

Curiosità e Significato di Vitas

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Vitas, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Vitas? Vitas è una parola che richiama la celebre canzone del cantante russo Vitas, famosa per la sua voce unica e melodie coinvolgenti. In un contesto più ampio, rappresenta vitalità e energia, simboli di una vita piena e vibrante. Come il celebre paragone con Il Gerulaitis del tennis, Vitas evoca passione e entusiasmo, caratteristiche fondamentali per vivere al massimo ogni momento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si disputano a tennisAndre fra i grandi del tennisIl pallonetto del tennis

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vitas

La definizione "Il Gerulaitis del tennis" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

I Imola

T Torino

A Ancona

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O N A I M S S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOCASSINI" MOCASSINI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.